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Юрий Калитвинцев: мы не планировали праздник после матча с "Химками"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев прокомментировал ничью в матче 31-го тура первенства ФНЛ с "Химками" (0:0).

"Если в первом круге мы не создали с ними ни одного момента, то сегодня они были, но мы их не использовали. Максимальный результат при этом может быть только ничья. Почему не смогли реализовать моменты? Из-за индивидуального мастерства.

Тяжело было войти в эту игру. Это команда, которая играет в девять человек в обороне и в одного впереди, сейчас не получилось ее вскрыть. Навал был здесь неуместен, поэтому создали всего полтора момента. Снять груз не получилось, но ни к кому не могу предъявить претензий.

Я сказал ребятам на установке - если вы считаете, что мы уже выиграли эту встречу, то выкиньте ее, мы не планировали праздник. Нас ждет организованная команда, и химчане оставили на поле всё", - цитирует Калитвинцева ТАСС.
Теги: Калитвинцев Динамо Химки
Вчера, 23:20
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