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Бюджет "Факела" будет сокращен, а зарплатный фонд уменьшен

В воронежском "Факеле" в межсезонье грядут большие кадровые изменения, информирует "Матч ТВ".

Связаны они в том числе с финансовыми проблемами, из-за чего клуб не смог с первого раза получить лицензию для выступления в следующем сезоне в ФНЛ. Ожидается, что бюджет "Факел" будет сокращен, а зарплатный фонд уменьшен. По данным источника, в мае завершаются контракты у 17 игроков и пока никому из них не было сделаны предложения их продлить. Соглашение с главным тренером Павлом Гусевым действует еще год, однако и с ним ситуация пока непонятна.

Напомним, что "Факел", почти весь сезон претендовавший на попадание в "стыки", в итоге финишировал на 10-м месте.
Теги: Факел
Сегодня, 16:11
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:39) #
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весь сезон претендовавший на попадание в "стыки", в итоге финишировал на 10-м месте.
потому и оказался, что денег нет..
как Ростов в вышке, последнюю игру слил по этой же самой причине..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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