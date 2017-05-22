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Бюджет "Факела" будет сокращен, а зарплатный фонд уменьшен
В воронежском "Факеле" в межсезонье грядут большие кадровые изменения, информирует "Матч ТВ".
Связаны они в том числе с финансовыми проблемами, из-за чего клуб не смог с первого раза получить лицензию для выступления в следующем сезоне в ФНЛ. Ожидается, что бюджет "Факел" будет сокращен, а зарплатный фонд уменьшен. По данным источника, в мае завершаются контракты у 17 игроков и пока никому из них не было сделаны предложения их продлить. Соглашение с главным тренером Павлом Гусевым действует еще год, однако и с ним ситуация пока непонятна.
Напомним, что "Факел", почти весь сезон претендовавший на попадание в "стыки", в итоге финишировал на 10-м месте.
Связаны они в том числе с финансовыми проблемами, из-за чего клуб не смог с первого раза получить лицензию для выступления в следующем сезоне в ФНЛ. Ожидается, что бюджет "Факел" будет сокращен, а зарплатный фонд уменьшен. По данным источника, в мае завершаются контракты у 17 игроков и пока никому из них не было сделаны предложения их продлить. Соглашение с главным тренером Павлом Гусевым действует еще год, однако и с ним ситуация пока непонятна.
Напомним, что "Факел", почти весь сезон претендовавший на попадание в "стыки", в итоге финишировал на 10-м месте.
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