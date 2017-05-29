Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

В "Динамо" не комментируют интерес к Олегу Иванову

Глава селекционного отдела "Динамо" Геннадий Голубин не стал комментировать информацию об интересе бело-голубых к полузащитнику "Терека" Олегу Иванову.

"Иванов? Не готов озвучивать никакие наши селекционные цели и задачи. Когда что-либо случится, можно будет о чем-то говорить. Пока никаких новостей нет и по ситуации с Погребняком", - цитирует Голубина "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванов Терек Динамо Погребняк
Сегодня, 19:48
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Он же старый! Нафиг он Динамо нужен? Лучше поищите там у себя новых Зобниных)
Регистрация: 21.03.2011
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:54) #
  • 0
  •  (0)

Значит что то есть а это интересно!
Регистрация: 11.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.