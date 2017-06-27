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Главный тренер "Ротора": двухразовые тренировки были даже в игровые дни

Главный тренер "Ротора" Валерий Есипов рассказал о подготовке к сезону.

"Сбор в Абрау-Дюрсо подходит к завершению, осталось провести два контрольных матча: 28 июня с дублем «Ростова» и 29 – с «Кубанью». Проведем их уже полноценным составом все 90 минут – до этого, как правило, играли по два спарринга в день, задействуя в каждом по 11 футболистов. С той же «Кубанью» замены сделали только в самой концовке. Специально к матчам не готовились, нагрузки не снижали – двухразовые тренировки были даже в игровые дни", – цитирует Есипова "Матч ТВ".
Теги: Ротор
Сегодня, 16:30
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№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 17:58) #
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Болеет за:
«Ростов»
"....с дублем Ростова,,,,,,"
Так в Ростове только дубль и остался. А когда то и Ротор, и Ростов, и даже Кубань были серьезными командами.
Регистрация: 30.11.2015
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