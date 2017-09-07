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Александр Ирхин возглавил "Химки"

Произошли изменения в тренерском штабе "Химок", сообщает официальный сайт клуба.

До конца сезона команду будет возглавлять Александр Ирхин, в минувшем сезоне уже стоявший во главе тренерского штаба химчан. Тренер Эмин Агаев и тренер по работе с вратарями Андрей Никитин продолжат работу под руководством Александра Сергеевича.
Теги: Химки
Сегодня, 21:06
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