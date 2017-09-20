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Денис Мацуев: "Енисей" обязательно выйдет в премьер-лигу

Известный пианист Денис Мацуев пожелал красноярскому "Енисею" вместе с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым выйти в Премьер-лигу.

"Очень приятно, что на моём концерте присутствовал тренерский штаб "Енисея" в лице Дмитрия Аленичева и Егора Титова. Для меня это большая честь, потому что я спартаковец, иркутский спартаковец. Желаю "Енисею" удачи в ФНЛ, они обязательно выйдут в премьер-лигу, потому что такой тренерский состав – это гарантия успеха. Надеюсь, концерт подарил им эмоции, которые помогут одержать победу в матче с "Ахматом", - цитирует Мацуева пресс-служба клуба.
Теги: Енисей
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