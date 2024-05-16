- Хотелось бы покоя. До окончания двух игр мы ни с кем не собираемся общаться. Такое ощущение, что в России только один футболист. Тюкавин - психологически устойчивый. Но все равно неприятно. Ему 21 год, он молодой парень. Пытаются его из равновесия выбить, нервировать. Но Костя сосредоточен только на ближайших играх. Ему вся эта волокита не нужна.
Напомним, ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что 21-летним центральным нападающим московского "Динамо" Константином Тюкавиным интересуются такие клубы, как мадридский "Атлетико" и лиссабонская "Бенфика".
В декабре футболист продлил трудовое соглашение с "бело-голубыми". Новый контракт воспитанника академии столичного клуба рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Тюкавин провел 36 матчей за "Динамо", в которых забил 17 мячей, отдал 10 голевых передач и является самым результативным игроком чемпионата России по системе гол плюс пас.
Источник: "СЭ"
Агент Тюкавина: хотелось бы покоя. До окончания сезона мы ни с кем не собираемся общаться
Агент центрфорварда московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов заявил, что игрок сосредоточен только на ближайших матчах и не отвлекается на слухи.
Фото: Sport24