- Я бы вообще отменил переходные матчи — они ни к чему не приводят. Та же "Алания" или другие команды не могут получить лицензию для участия в РПЛ. Для чего тогда проводить стыки? Не надо делать как в Англии или Испании, нам просто надо самим принять решение.
"Урал" набрал 29 очков в 28 сыгранных турах и занимает на данный момент 13-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Екатеринбуржцы находятся в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ на будущий сезон. От зоны прямого вылета в Первую лигу команду отделяет всего три балла. До окончания нынешнего розыгрыша чемпионата России "Уралу" осталось провести два матча - дома с "Оренбургом" и в гостях против московского ЦСКА.
Источник: Sport24
Президент "Урала" Иванов: я бы вообще отменил переходные матчи - они ни к чему не приводят
Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что в чемпионате России не нужны переходные матчи.
Фото: Чемпионат.com