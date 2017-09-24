Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Тихонов: было тяжеловато из-за 120 минут с "Локомотивом" и смены часовых поясов

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после поражения от "Енисея" Дмитрия Аленичева в матче лидеров ФНЛ (0:1) отметил хорошую игру соперника и усталость после перелёта и тяжёлой игры с "Локомотивом" в Кубке России.

– Мне очень нравится, как играет «Енисей», я смотрел много игр. Сегодня была обоюдоострая игра с хорошим количеством моментов, у вас вратарь здорово сыграл, взяв несколько раз мертвые мячи. Думаю, что игра была интересная для болельщиков.

– Если бы знали изначально результат, что-нибудь поменяли до стартового свистка?

– Я бы ничего не стал менять, мы 120 минут сыграли в тяжелом матче с «Локомотивом» на Кубок, поэтому силенок и концентрации немножко не хватило. Я благодарен ребятам, что они терпели, создали несколько хороших моментов, повторюсь, что ваш вратарь выручил вас сегодня, это футбол, нам было тяжеловато, плюс смена часовых поясов наложила отпечаток. Двигаемся дальше.

– Помимо желания победить, была ли у ваших футболистов дополнительная мотивация, может, двойные премиальный?

– Главная мотивация – это победа! Если бы руководство сочло нужным отблагодарить футболистов двойными премиальными, оно бы сообщило после игры. Хочу поблагодарить красноярских болельщиков за поддержку, приятно было, что похлопали, - приводит слова Тихонова официальный сайт "Енисея".
Теги: Тихонов Крылья Советов Енисей
Сегодня, 16:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.