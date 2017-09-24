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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Тихонов: было тяжеловато из-за 120 минут с "Локомотивом" и смены часовых поясов
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после поражения от "Енисея" Дмитрия Аленичева в матче лидеров ФНЛ (0:1) отметил хорошую игру соперника и усталость после перелёта и тяжёлой игры с "Локомотивом" в Кубке России.
– Мне очень нравится, как играет «Енисей», я смотрел много игр. Сегодня была обоюдоострая игра с хорошим количеством моментов, у вас вратарь здорово сыграл, взяв несколько раз мертвые мячи. Думаю, что игра была интересная для болельщиков.
– Если бы знали изначально результат, что-нибудь поменяли до стартового свистка?
– Я бы ничего не стал менять, мы 120 минут сыграли в тяжелом матче с «Локомотивом» на Кубок, поэтому силенок и концентрации немножко не хватило. Я благодарен ребятам, что они терпели, создали несколько хороших моментов, повторюсь, что ваш вратарь выручил вас сегодня, это футбол, нам было тяжеловато, плюс смена часовых поясов наложила отпечаток. Двигаемся дальше.
– Помимо желания победить, была ли у ваших футболистов дополнительная мотивация, может, двойные премиальный?
– Главная мотивация – это победа! Если бы руководство сочло нужным отблагодарить футболистов двойными премиальными, оно бы сообщило после игры. Хочу поблагодарить красноярских болельщиков за поддержку, приятно было, что похлопали, - приводит слова Тихонова официальный сайт "Енисея".
– Мне очень нравится, как играет «Енисей», я смотрел много игр. Сегодня была обоюдоострая игра с хорошим количеством моментов, у вас вратарь здорово сыграл, взяв несколько раз мертвые мячи. Думаю, что игра была интересная для болельщиков.
– Если бы знали изначально результат, что-нибудь поменяли до стартового свистка?
– Я бы ничего не стал менять, мы 120 минут сыграли в тяжелом матче с «Локомотивом» на Кубок, поэтому силенок и концентрации немножко не хватило. Я благодарен ребятам, что они терпели, создали несколько хороших моментов, повторюсь, что ваш вратарь выручил вас сегодня, это футбол, нам было тяжеловато, плюс смена часовых поясов наложила отпечаток. Двигаемся дальше.
– Помимо желания победить, была ли у ваших футболистов дополнительная мотивация, может, двойные премиальный?
– Главная мотивация – это победа! Если бы руководство сочло нужным отблагодарить футболистов двойными премиальными, оно бы сообщило после игры. Хочу поблагодарить красноярских болельщиков за поддержку, приятно было, что похлопали, - приводит слова Тихонова официальный сайт "Енисея".
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