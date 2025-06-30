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"Разочарованы". В "Ростове" прокомментировали жеребьёвку Кубка России

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал жеребьевку Кубка России сезона-2025/26.
Фото: РФС
"Жеребьевкой разочарованы: вместо популяризации турнира получили недоверие и негативные высказывания. Хочу также отметить, что мы совместно с "Краснодаром" обращались в РФС по вопросу снятия запрета на участие наших клубов в одной группе Кубка России, чтобы у "Ростова" и "Краснодара" был шанс оказаться в одной четверке группового этапа турнира. К сожалению, наша просьба не была услышана, хотя это именно тот случай, когда организатор мог пойти навстречу клубам со сложной логистикой", - приводит слова Рыскина "РБ Спорт".

29 июня состоялась жеребьёвка Кубка России по футболу сезона-2025/26. По ее итогам "Ростов" на групповой стадии Пути РПЛ попал в группу С, где соперниками южан стали московский "Спартак", махачкалинское "Динамо" и нижегородский "Пари НН".

Позже появилась информация о том, что жеребьёвка проводилась без участия представителей клубов, в связи с чем они не доверяют ее результатам. В Российском футбольном союзе обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки назвали оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу.

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