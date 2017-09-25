Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Ирхин: за счет огромного желания удалось добыть три очка

Главный тренер "Химок" Александр Ирхин прокомментировал победу своей команды в матче против "Спартака-2" (1:0).

"Хочу поблагодарить игроков за самоотдачу, терпение, у кого-то была, возможно, потеряна вера, ее надо было вернуть, что и получилось. За счет огромного желания удалось добыть три очка. Мы встречались с хорошей, обученной командой, поэтому значимость трех очков увеличивается", - цитирует Ирхина ТАСС.
Теги: Тюмень Спартак-2
Сегодня, 02:18
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.