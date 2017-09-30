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Анатолий Давыдов: такой город как Самара должен иметь хорошую команду и играть в Премьер-лиге

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов прокомментировал поражение от "Крыльев Советов" (0:1) в матче 16-го тура ФНЛ.

"Мы сегодня неплохо играли. В матче против известных футболистов соперника ребята показали характер. Да, мы допускали ошибки, не забили пенальти. Со стороны "Крыльев" шло хорошее давление, хозяева уверенно контролировали мяч. Мы же начали спешить. А спешка к хорошему не приводит. Я ребятам говорил, что атаки мы должны заканчивать внизу. Желаю вам удачи. У вас хорошие задачи. Такой город как Самара должен иметь хорошую команду и играть в Премьер-лиге", - цитирует тренера официальный сайт "Крыльев".
Теги: Зенит-2 Крылья Советов
Сегодня, 17:09
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№1 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 17:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Такой город как Самара должен иметь хорошую команду и играть в Премьер-лиге"
Абсолютно согласен!
Регистрация: 5.11.2010
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