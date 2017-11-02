Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Фанат "Крыльев Советов" осужден на год за избиение полицейских в Оренбурге

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным трех болельщиков "Крыльев Советов" по итогам беспорядков после гостевого матча 11-го тура ФНЛ с "Оренбургом" (2:3).

"Один из болельщиков сломал полицейскому нос. За это его приговорили к году колонии общего режима.

Остальные получили по полгода колонии поселения", – сообщил старший помощник прокурора Ленинского района Александр Осипков.

Фанаты заявляли, что представители ОМОН превысили полномочия. Сотрудники "Крыльев Советов" делали запросы в правоохранительные органы и в ФНЛ.

В начале октября в отношении оренбургских силовиков возбудили уголовное дело. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия.

"Во время следствия обвиняемые признали вину по предъявленным обвинениям и ходатайствовали о применении особого порядка судебного разбирательства. Сейчас они находятся под стражей", – рассказали в СУ СКР по Оренбургской области.

63.ru
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 22:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.