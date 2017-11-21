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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Побегалов: получил первый выговор, а следом - благодарность от губернатора
Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов рассказал, что удивлен полученным от клуба выговором за "не обеспечение надлежащего уровня подготовки футбольного коллектива".
"Жизнь – парадоксальная штука. Сегодня от клуба первый раз в жизни получил выговор. Не хочу комментировать. Значит, такова реакция на последние результаты команды. Мало кто обращал внимание, каково было провести 23 из 24 матчей фактически на выезде. Это была серьезнейшая нагрузка на ребят, и они ее не провалили. Можно было оказаться гораздо ниже и с другим очковым багажом. Атмосфера в команде остается профессиональной и рабочей. Сейчас еду с совещания у губернатора и у меня на руках благодарность от губернатора Ярославской области за активную жизненную позицию и организацию конструктивного диалога между властью и обществом", - цитирует Побегалова "Спорт-Экспресс".
"Жизнь – парадоксальная штука. Сегодня от клуба первый раз в жизни получил выговор. Не хочу комментировать. Значит, такова реакция на последние результаты команды. Мало кто обращал внимание, каково было провести 23 из 24 матчей фактически на выезде. Это была серьезнейшая нагрузка на ребят, и они ее не провалили. Можно было оказаться гораздо ниже и с другим очковым багажом. Атмосфера в команде остается профессиональной и рабочей. Сейчас еду с совещания у губернатора и у меня на руках благодарность от губернатора Ярославской области за активную жизненную позицию и организацию конструктивного диалога между властью и обществом", - цитирует Побегалова "Спорт-Экспресс".
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