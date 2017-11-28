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Агент: "Кубань" выплатит Петреску деньги тремя частями - в декабре, январе и феврале

Агент Дана Петреску Николай Пырнеу рассказал, когда румынский специалист получит долг от "Кубани" частями.

"Насколько понимаю, очки с "Кубани" не сняли. Почему? На меня наконец-то вышел куратор клуба и попросил пойти навстречу. Сказал, что выплатят Дану деньги тремя частями – в декабре, январе и феврале. Мы дали согласие. "Кубань" все-таки не чужая для Петреску. До 25 декабря должны осуществить первый платеж. Насколько это реально, сказать не могу. Все ведь только на словах. А другие документы подписывать бесполезно. И так ведь есть решение, которое клуб должен исполнять. Мы в очередной раз доказали, что нормально относимся к "Кубани". А дальше – посмотрим", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Теги: Петреску Кубань
Сегодня, 02:18
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