Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее в СМИ появилась информация о том, что самарский клуб проявляет интерес к Столбову и готов заплатить за его переход около 10 миллионов рублей. Отмечалось, что переговоры по полузащитнику также вел "Пари НН".
21-летний Столбов в текущем сезоне принял участие в 23-х матчах за санкт-петербуржцев, в которых записал на свой счет 6 голов и сделал 8 ассистов. Он может играть на позиции центрального и опорного полузащитника. Игрок дважды выступал за основную команду "Зенита", но не отметился результативными действиями. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Столбова оценивается в 250 тысяч евро.
Ранее футболист на правах аренды играл в составе "Ростова" и "Черноморца".
Капитан "Зенита-2" перейдет в "Крылья Советов" – источник
Фото: ФК "Зенит"