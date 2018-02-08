"Спартак-2" прилетел на Кипр

Сегодня вторая команда "Спартака" отправилась на Кипр, где продолжит подготовку к весенней части сезона и примет участие в традиционном Кубке ФНЛ.Турнир пройдет в Пафосе с 8 по 24 февраля.В распоряжении главного тренера "Спартака-2" Дмитрия Гунько 20 футболистов. Это вратари Аверкиев, Марков и Терёшкин; защитники Мамин, Миронов, Красильниченко, Сокол, Хомуха, Щербаков; полузащитники Володкин, Леонтьев, Ломовицкий, Рудковский, Полубояринов, Тюнин, а также игрок на просмотре; нападающие Давыдов, Никулин, Нимели и Руденко.10 февраля к команде на Кипре присоединятся защитники Лихачёв, Шанбиев, полузащитники Ерёменко, Пантелеев и нападающий Сакала.