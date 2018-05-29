Питерское "Динамо" сегодня переедет в Сочи

Сегодня питерское "Динамо" официально переедет в Сочи.Планируется, что сегодня этот вопрос будет решен окончательно.Представители питерского клуба уже интересовались возможностью провести в Сочи медосмотр перед началом сезона, но из-за того, что в городе будет проводиться ЧМ, подготовку "Динамо" начнет в Петербурге, где больше баз.