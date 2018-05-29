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Питерское "Динамо" сегодня переедет в Сочи

Сегодня питерское "Динамо" официально переедет в Сочи.

Планируется, что сегодня этот вопрос будет решен окончательно.

Представители питерского клуба уже интересовались возможностью провести в Сочи медосмотр перед началом сезона, но из-за того, что в городе будет проводиться ЧМ, подготовку "Динамо" начнет в Петербурге, где больше баз.

"Спорт день за днем"
Теги: Динамо СПБ
Сегодня, 18:15
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(1)
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:37) #
  • 0
  •  (2)

Прикуп знают!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: All_my Москва (Сегодня, 18:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Будет Динамо(Сочи) или СПб останется?


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 18:15) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
О как , похоже проект Кубань закроют...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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