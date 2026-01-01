Роберто Карлос выступил с заявлением после слухов о проблемах со здоровьем

Бывший защитник " Реала ", "Анжи" и сборной Бразилии Роберто Карлос прокомментировал сообщения, появившиеся в сети в последние дни, о якобы серьёзных проблемах со здоровьем.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Карлос сообщил, что речь шла о плановой профилактической процедуре, заранее согласованной с врачами. По его словам, вмешательство прошло без осложнений, а появившиеся слухи о сердечном приступе не соответствуют действительности. Бразилец подчеркнул, что чувствует себя хорошо и постепенно возвращается к привычному ритму жизни.



- Искренне благодарю всех за сообщения с поддержкой, заботой и беспокойством. Хочу заверить всех, что нет причин для беспокойства, - написал бразилец.



Напомним, с 2011 по 2012 год футболист выступал в РПЛ за "Анжи". В общей сложности он провел за команду 28 матчей и забил пять мячей.