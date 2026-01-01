Как сообщает As, стороны возвращаются к обсуждению соглашения после паузы, возникшей по итогам клубного чемпионата мира.
Ранее диалог был приостановлен из-за финансовых разногласий. Запрошенные игроком условия по заработной плате показались руководству клуба завышенными, однако в Мадриде не отказались от идеи сохранить одного из ключевых футболистов команды.
Отмечается, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Винисиус не рассматривает уход из "Реала", а клуб, в свою очередь, видит в бразильце важную часть проекта на ближайшие годы. Действующий контракт вингера рассчитан до лета 2027 года.
На текущий момент требования футболиста по зарплате примерно на 15% превышают предложение "Реала", и именно этот момент остаётся главным предметом обсуждений.
"Реал" намерен сохранить Винисиуса - источник
"Реал" в ближайшее время планирует возобновить переговоры с Винисиусом Жуниором о продлении контракта.
Фото: ФК "Реал"