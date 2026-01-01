Отец Жерсона рассказал о переговорах с "Крузейро"

Маркао, отец полузащитника " Зенита " Жерсона, прокомментировал ситуацию вокруг возможного перехода футболиста в бразильский "Крузейро", отметив позитивный ход переговоров между сторонами.

Фото: ФК "Зенит"

По словам Маркао, интерес со стороны бразильского клуба сопровождается продуманным спортивным проектом, который может помочь игроку в подготовке к чемпионату мира.



При этом он подчеркнул, что ключевое слово в вопросе будущего Жерсона остаётся за санкт-петербургским клубом, с которым у хавбека действует долгосрочный контракт.



- Переговоры идут хорошо. Проект "Крузейро" нравится Жерсону. Я поговорил с владельцем "Крузейро", и мне понравилось - он очень искренний парень. У нас есть проект по подготовке к чемпионату мира, и он очень важен. Я был бы рад увидеть своего сына на чемпионате мира, - цитирует отца игрока Itatiaia.



Ранее сообщалось, что клуб с берегов Невы требует за футболиста около 40 миллионов евро.