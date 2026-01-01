"Хочу пожелать "Динамо" всего самого наилучшего в 2026 году, удачных матчей. А болельщикам - чтобы не расстраивались из-за нашей ужасной игры", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
В первой части текущего сезона московское "Динамо" набрало 21 очков после 18 сыгранных туров. Бело-голубые ушли на зимнюю паузу в Российской Премьер-Лиге, занимая 10 место в турнирной таблице.
"Динамо" возобновит чемпионат 1 марта домашним матчем против самарских "Крыльев Советов" в рамках 19-го тура.
Тюкавин пожелал болельщикам "Динамо" не расстраиваться из-за ужасной игры команды
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин обратился с новогодним обращением к клубу и болельщикам.
Фото: ФК "Динамо"