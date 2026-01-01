Sky Sports: "Челси" близок к увольнению главного тренера

Позиции Энцо Марески во главе "Челси" заметно пошатнулись на фоне нестабильных результатов команды.

Фото: ФК "Челси"

Лондонский клуб продолжает терять очки, и терпение руководства может оказаться не бесконечным.



За последние девять матчей во всех турнирах "синие" одержали лишь две победы. В очередном туре АПЛ команда Марески не сумела удержать преимущество в игре с "Борнмутом", завершив встречу вничью 2:2.



По информации Sky Sports, итальянский специалист начнёт 2026 год в должности главного тренера "Челси", однако его дальнейшее будущее напрямую будет зависеть от ближайших результатов. Если ситуация не изменится в январе, в клубе могут принять решение о смене наставника уже в ближайшее время.



На данный момент "Челси" располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 30 очков.