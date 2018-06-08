"Балтика" продлила контракт с Шешуковым

"Балтика" объявила о продлении контракта с 35-летним капитаном команды Александром Шешуковым, сообщает твиттер клуба.Хавбек будет выступать за команду еще один год.В прошедшем первенстве ФНЛ Шешуков провел 28 матчей и забил 2 мяча.