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"Балтика" продлила контракт с Шешуковым

"Балтика" объявила о продлении контракта с 35-летним капитаном команды Александром Шешуковым, сообщает твиттер клуба.

Хавбек будет выступать за команду еще один год.

В прошедшем первенстве ФНЛ Шешуков провел 28 матчей и забил 2 мяча.
Теги: Шешуков Балтика
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