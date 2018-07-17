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"Томь" одержала победу над "Факелом"

В матче 1-го тура первенства ФНЛ "Томь" взяла верх над "Факелом".

ФНЛ

1 тур

Стадион: Труд (Томск, Россия)

"Томь" – "Факел" 2:0

Голы: Кухарчук, 13

"Томь": Мелихов, Тен, Зуйков, Шумских, Клещенко, Сасин (Тихий, 52), Кухарчук, Шалаев, Калинский (Фомин, 76), Казаев, Кузьмичёв (Тлупов, 56)

"Факел": Терновский, Митасов (Кузьмин, 54), Божин, Бабенков, Беликов, Цвейба, Лебеденко, Афанасьев, Мануковский (Арустамян, 64), Молодцов, Дорожкин (Бирюков, 68)

Предупреждения: Калинский, 48
Теги: Томь Факел
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