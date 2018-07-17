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Анонс 1-го тура ФНЛ (6)
Анонс 1-го тура ФНЛ (6)
"Томь" одержала победу над "Факелом"
В матче 1-го тура первенства ФНЛ "Томь" взяла верх над "Факелом".
ФНЛ
1 тур
Стадион: Труд (Томск, Россия)
"Томь" – "Факел" 2:0
Голы: Кухарчук, 13
"Томь": Мелихов, Тен, Зуйков, Шумских, Клещенко, Сасин (Тихий, 52), Кухарчук, Шалаев, Калинский (Фомин, 76), Казаев, Кузьмичёв (Тлупов, 56)
"Факел": Терновский, Митасов (Кузьмин, 54), Божин, Бабенков, Беликов, Цвейба, Лебеденко, Афанасьев, Мануковский (Арустамян, 64), Молодцов, Дорожкин (Бирюков, 68)
Предупреждения: Калинский, 48
ФНЛ
1 тур
Стадион: Труд (Томск, Россия)
"Томь" – "Факел" 2:0
Голы: Кухарчук, 13
"Томь": Мелихов, Тен, Зуйков, Шумских, Клещенко, Сасин (Тихий, 52), Кухарчук, Шалаев, Калинский (Фомин, 76), Казаев, Кузьмичёв (Тлупов, 56)
"Факел": Терновский, Митасов (Кузьмин, 54), Божин, Бабенков, Беликов, Цвейба, Лебеденко, Афанасьев, Мануковский (Арустамян, 64), Молодцов, Дорожкин (Бирюков, 68)
Предупреждения: Калинский, 48
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