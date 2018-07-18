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Юрист: участие футболиста Квеквескири с матче "Армавиром" было правомерным

Спортивный юрист Евгений Морозов рассказал о ситуации с протестом "Армавира" по поводу результата матча первого туре первенства ФНЛ против "СКА-Хабаровск", который закончился победой дальневосточной команды со счетом 3:0.

"Дисциплинарный регламент РФС содержит два понятия дисквалификации — "Автоматическая дисквалификация" и "Спортивная дисквалификация". Разница между ними следующая. Автоматическая дисквалификация не требует специального решения юрисдикционного органа РФС (КДК). По смыслу, ст. 15 Дисциплинарного регламента РФС распространяется только на определенное соревнование и на определенный спортивный сезон. Данный довод подтверждается и тем, что в период заявочной кампании все без исключения лиги проверяют, имеются ли у заявляемых футболистов действующие дисквалификации, или нет. Судя по всему, от двух лиг (ПФЛ и ФНЛ) информации о дисквалификации Квеквескири предоставлено не было, т. к. автоматическая дисквалификация не переносится на следующий спортивный сезон.

Что касается "Спортивной дисквалификации", то эту санкцию применяет исключительно юрисдикционный орган РФС и выносит соответствующее решение. В этом случае действительно, игрок должен пропустить определенное количество матчей, указанных в решении во всех соревнованиях, проводимых под эгидой РФС вне зависимости от спортивного сезона.

Так же необходимо не забывать и о процессуальных моментах. Если "Армавир" хочет разбирательств в РФС, то об этом необходимо было сделать запись в протоколе матча.

На мой взгляд, участие в матче Ираклия Квеквескири соответствовало всем регламентам и было правомерным", - цитирует Морозова Sport24.
Теги: СКА-Хабаровск Армавир
Сегодня, 18:22
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№2 Написал: Злой1974 NR (Сегодня, 20:10) #
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Болеет за:
«Барселона»
larss,
руссиш ЕГЭ
выбери сам правильный вариант.
Ну промахнулся он кнопкой
Регистрация: 7.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: larss Колыбель Трех Революций (Сегодня, 19:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
На каком языке написан заголовок!?
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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