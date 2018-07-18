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Юрист: участие футболиста Квеквескири с матче "Армавиром" было правомерным
Спортивный юрист Евгений Морозов рассказал о ситуации с протестом "Армавира" по поводу результата матча первого туре первенства ФНЛ против "СКА-Хабаровск", который закончился победой дальневосточной команды со счетом 3:0.
"Дисциплинарный регламент РФС содержит два понятия дисквалификации — "Автоматическая дисквалификация" и "Спортивная дисквалификация". Разница между ними следующая. Автоматическая дисквалификация не требует специального решения юрисдикционного органа РФС (КДК). По смыслу, ст. 15 Дисциплинарного регламента РФС распространяется только на определенное соревнование и на определенный спортивный сезон. Данный довод подтверждается и тем, что в период заявочной кампании все без исключения лиги проверяют, имеются ли у заявляемых футболистов действующие дисквалификации, или нет. Судя по всему, от двух лиг (ПФЛ и ФНЛ) информации о дисквалификации Квеквескири предоставлено не было, т. к. автоматическая дисквалификация не переносится на следующий спортивный сезон.
Что касается "Спортивной дисквалификации", то эту санкцию применяет исключительно юрисдикционный орган РФС и выносит соответствующее решение. В этом случае действительно, игрок должен пропустить определенное количество матчей, указанных в решении во всех соревнованиях, проводимых под эгидой РФС вне зависимости от спортивного сезона.
Так же необходимо не забывать и о процессуальных моментах. Если "Армавир" хочет разбирательств в РФС, то об этом необходимо было сделать запись в протоколе матча.
На мой взгляд, участие в матче Ираклия Квеквескири соответствовало всем регламентам и было правомерным", - цитирует Морозова Sport24.
"Дисциплинарный регламент РФС содержит два понятия дисквалификации — "Автоматическая дисквалификация" и "Спортивная дисквалификация". Разница между ними следующая. Автоматическая дисквалификация не требует специального решения юрисдикционного органа РФС (КДК). По смыслу, ст. 15 Дисциплинарного регламента РФС распространяется только на определенное соревнование и на определенный спортивный сезон. Данный довод подтверждается и тем, что в период заявочной кампании все без исключения лиги проверяют, имеются ли у заявляемых футболистов действующие дисквалификации, или нет. Судя по всему, от двух лиг (ПФЛ и ФНЛ) информации о дисквалификации Квеквескири предоставлено не было, т. к. автоматическая дисквалификация не переносится на следующий спортивный сезон.
Что касается "Спортивной дисквалификации", то эту санкцию применяет исключительно юрисдикционный орган РФС и выносит соответствующее решение. В этом случае действительно, игрок должен пропустить определенное количество матчей, указанных в решении во всех соревнованиях, проводимых под эгидой РФС вне зависимости от спортивного сезона.
Так же необходимо не забывать и о процессуальных моментах. Если "Армавир" хочет разбирательств в РФС, то об этом необходимо было сделать запись в протоколе матча.
На мой взгляд, участие в матче Ираклия Квеквескири соответствовало всем регламентам и было правомерным", - цитирует Морозова Sport24.
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