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"Луч" не смог заявить трех корейских игроков, потому что они не служили в армии

Корейские футболисты не смогут пополнить состав "Луча".

Три азиатских игрока находились на просмотре в дальневосточном клубе и подошли тренерскому штабу, но контракты с ними подписать не удалось.

Причиной послужило то, что все трое игроков не служили в армии.

В Южной Корее молодые люди призывного возраста, не отслужившие в армии, не могут получить гражданский паспорт на длительный срок, что является препятствием для получения ими рабочей визы в России.

ФК "Луч-Энергия"
Теги: Луч-Энергия
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