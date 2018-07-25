"Луч" не смог заявить трех корейских игроков, потому что они не служили в армии

Корейские футболисты не смогут пополнить состав "Луча".Три азиатских игрока находились на просмотре в дальневосточном клубе и подошли тренерскому штабу, но контракты с ними подписать не удалось.Причиной послужило то, что все трое игроков не служили в армии.В Южной Корее молодые люди призывного возраста, не отслужившие в армии, не могут получить гражданский паспорт на длительный срок, что является препятствием для получения ими рабочей визы в России.