Владимир Лобкарёв: задача "Ротора" - побеждать в каждом матче

После матча 4 тура ФНЛ «Ротор»-«Сочи» (1:1) свой комментарий дал полузащитник хозяев Владимир Лобкарёв.- Неплохой матч. Достаточно много опасных моментов. Хороший, крепкий соперник. Много было единоборств. Очень жаль, что не удержали счёт и пропустили в конце матча.- Мы посмотрели игру с «Томью», разобрали ошибки, сделали выводы. Ну и разумеется, домашняя арена-это прекрасные болельщики и дополнительная мотивация.- Тренеру не нужно нас настраивать на матч. У нас собрана отличная команда, в которой у каждого игрока есть свои амбиции и цели. Мы хотим побеждать в каждом матче.- Да, моменты у меня были. Я очень хотел отметиться результативными действиями на поле. Мы все очень хотели выиграть этот матч. Но к сожалению, нам не удалось это сделать. Я посмотрю, что я делал не так, и надеюсь, что в следующей игре обязательно забью.- Я не могу назвать причины нестабильности результата. У нас 5 очков, конечно это не то, что мы хотели, но я убеждён, что мы двигаемся вперёд, и дальше ситуация в турнирной таблице для нас будет только улучшаться.- Для нас разницы нет играем мы дома или на выезде. Задача побеждать в каждом матче.. С Владимиром Лобкарёвым общался Миша-Пират.