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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Владимир Лобкарёв: задача "Ротора" - побеждать в каждом матче
После матча 4 тура ФНЛ «Ротор»-«Сочи» (1:1) свой комментарий дал полузащитник хозяев Владимир Лобкарёв.
- Владимир твой комментарий к матчу.
- Неплохой матч. Достаточно много опасных моментов. Хороший, крепкий соперник. Много было единоборств. Очень жаль, что не удержали счёт и пропустили в конце матча.
- В этом матче «Ротор» смотрелся значительно лучше, чем в прошлом туре в игре с «Томью». За счёт чего удалось поднять качество игры? Или так на вас влияет домашняя арена?
- Мы посмотрели игру с «Томью», разобрали ошибки, сделали выводы. Ну и разумеется, домашняя арена-это прекрасные болельщики и дополнительная мотивация.
- Как настраивал тренер на матч, что говорил в перерыве
- Тренеру не нужно нас настраивать на матч. У нас собрана отличная команда, в которой у каждого игрока есть свои амбиции и цели. Мы хотим побеждать в каждом матче.
- У тебя было два убойных момента в матче. Один в первом тайме, один во втором. Как так получилось, что ты не смог забить?
- Да, моменты у меня были. Я очень хотел отметиться результативными действиями на поле. Мы все очень хотели выиграть этот матч. Но к сожалению, нам не удалось это сделать. Я посмотрю, что я делал не так, и надеюсь, что в следующей игре обязательно забью.
- На старте первенства у «Ротора» две ничьих, и по одной победе и поражению. С чем на твой взгляд связана нестабильность результатов команды?
- Я не могу назвать причины нестабильности результата. У нас 5 очков, конечно это не то, что мы хотели, но я убеждён, что мы двигаемся вперёд, и дальше ситуация в турнирной таблице для нас будет только улучшаться.
- Впереди у команды четыре выездные матча учитывая игру в кубке страны. На сколько эта серия будет сложной и в частности с психологической точки зрения игр на выезде.
- Для нас разницы нет играем мы дома или на выезде. Задача побеждать в каждом матче.
Rusfootball.info. С Владимиром Лобкарёвым общался Миша-Пират.
- Владимир твой комментарий к матчу.
- Неплохой матч. Достаточно много опасных моментов. Хороший, крепкий соперник. Много было единоборств. Очень жаль, что не удержали счёт и пропустили в конце матча.
- В этом матче «Ротор» смотрелся значительно лучше, чем в прошлом туре в игре с «Томью». За счёт чего удалось поднять качество игры? Или так на вас влияет домашняя арена?
- Мы посмотрели игру с «Томью», разобрали ошибки, сделали выводы. Ну и разумеется, домашняя арена-это прекрасные болельщики и дополнительная мотивация.
- Как настраивал тренер на матч, что говорил в перерыве
- Тренеру не нужно нас настраивать на матч. У нас собрана отличная команда, в которой у каждого игрока есть свои амбиции и цели. Мы хотим побеждать в каждом матче.
- У тебя было два убойных момента в матче. Один в первом тайме, один во втором. Как так получилось, что ты не смог забить?
- Да, моменты у меня были. Я очень хотел отметиться результативными действиями на поле. Мы все очень хотели выиграть этот матч. Но к сожалению, нам не удалось это сделать. Я посмотрю, что я делал не так, и надеюсь, что в следующей игре обязательно забью.
- На старте первенства у «Ротора» две ничьих, и по одной победе и поражению. С чем на твой взгляд связана нестабильность результатов команды?
- Я не могу назвать причины нестабильности результата. У нас 5 очков, конечно это не то, что мы хотели, но я убеждён, что мы двигаемся вперёд, и дальше ситуация в турнирной таблице для нас будет только улучшаться.
- Впереди у команды четыре выездные матча учитывая игру в кубке страны. На сколько эта серия будет сложной и в частности с психологической точки зрения игр на выезде.
- Для нас разницы нет играем мы дома или на выезде. Задача побеждать в каждом матче.
Rusfootball.info. С Владимиром Лобкарёвым общался Миша-Пират.
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