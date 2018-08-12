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"Балтика" дома сыграла вничью с "Сочи"

ФНЛ

6 тур

"Балтика" – "Сочи" 2:2

Голы: Пугин, 7 (авто.), Миладинович, 22, Саламатов, 51, Пугин, 82

"Краснодар-2" – "Чертаново" 3:1

Голы: Уткин, 30, Сулейманов, 45, Глушенков, 47, Бартасевич, 73 (авто)
Сегодня, 20:06
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