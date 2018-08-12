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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Балтика" дома сыграла вничью с "Сочи"
ФНЛ
6 тур
"Балтика" – "Сочи" 2:2
Голы: Пугин, 7 (авто.), Миладинович, 22, Саламатов, 51, Пугин, 82
"Краснодар-2" – "Чертаново" 3:1
Голы: Уткин, 30, Сулейманов, 45, Глушенков, 47, Бартасевич, 73 (авто)
6 тур
"Балтика" – "Сочи" 2:2
Голы: Пугин, 7 (авто.), Миладинович, 22, Саламатов, 51, Пугин, 82
"Краснодар-2" – "Чертаново" 3:1
Голы: Уткин, 30, Сулейманов, 45, Глушенков, 47, Бартасевич, 73 (авто)
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