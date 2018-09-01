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"Авангард" вышел на 5-е место в ФНЛ

"Авангард" обыграл "Армавир" в 9-м туре ОЛИМП-ФНЛ.

ФНЛ

9 тур

"Авангард" К – "Армавир" 1:0

Гол: Гоцук, 33

"Авангард": Чагров, Багаев, Никитин, Гоцук, Дашаев, Акбашев, Земсков (Войнов, 87), Кубышкин (Миянев, 75), Альшин (Синяев, 84), Стеклов, Федчук (Руденко, 66)

"Амавир": Руденок, Кутин (Соловьев, 29), Мирошниченко, Гаджибеков, Дышеков, Безлихотнов (Лусикян, 62), Поляков, Гурфов (Каюмов, 73), Клопков, Романенко, Мичуренков (Синявский, 62)

Предупреждения: Кутин, 24, Гоцук, 49, Руденко, 87
Теги: Авангард Армавир
Сегодня, 19:01
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№2 Написал: xxd (Сегодня, 19:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CSKA_Best
и что?

Это сенсация..во всем мире только и говорят об Авангарде ))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 19:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
и что?
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
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