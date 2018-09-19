Валерий Непомнящий покинул "Балтику"

Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера "Балтики".Исполняющим обязанности назначен Валерий Климов, бывший старшим тренером в штабе Непомнящего.75-летний Непомнящий возглавил "Балтику" летом этого года, подписав контракт на один сезон. По итогам 11 туров Футбольной национальной лиги калининградская команда набрала 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.