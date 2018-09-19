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Валерий Непомнящий покинул "Балтику"

Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера "Балтики".

Исполняющим обязанности назначен Валерий Климов, бывший старшим тренером в штабе Непомнящего.

75-летний Непомнящий возглавил "Балтику" летом этого года, подписав контракт на один сезон. По итогам 11 туров Футбольной национальной лиги калининградская команда набрала 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Чемпионат
Теги: Непомнящий Балтика
Сегодня, 00:10
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
о как..
на ночь глядя старика отправили....


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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