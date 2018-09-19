Новости партнеров

Непомнящий: при отсутствии результата нужно принимать решительные действия

75-летний российский специалист Валерий Непомнящий рассказал о своем решении уйти с поста главного тренера "Балтики".

"При отсутствии результата нужно принимать решительные действия. И в первую очередь надо начинать с руководства, то есть с главного тренера. Поэтому принятое решение вполне логично.

Может быть, это банально прозвучит, но прежде всего я бы хотел поблагодарить тех, кто принимал решение о том, чтобы пригласить меня на работу в "Балтику".

Во-вторых, у меня было время проанализировать свою работу, подумать над своими действиями, и я понял, что все, что делалось, делалось правильно, но результата нет. Должен сказать, что если бы мне пришлось повторить заново проделанную работу, то все было бы именно так, как я и делал ранее. Просто клубок обстоятельств не позволил добиться нужного результата, которого ждали и болельщики, и работодатели. Поэтому нужно было оставить свой пост. И вдруг последовало предложение о сотрудничестве со стороны "Балтики", но уже в ином качестве. Сегодня гендиректором было официально принято решение: я остаюсь в "Балтике", но в качестве директора по развитию молодежного футбола.

Эта деятельность очень важна, на мой взгляд. "Балтика" — особый клуб, он, как и город, находится в изоляции, и поэтому особо важна подготовка собственных игроков. Уже сейчас в клубе делается все для того, чтобы в "Балтике" играли доморощенные игроки, и передо мной ставится задача укрепить работу в этом направлении. Я с удовольствием согласился на предлагаемую должность", - сказал Непомнящий

Теги: Балтика Непомнящий
Сегодня, 22:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Fen (Сегодня, 22:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Классный мужик всё-таки, умный, интеллигентный, хорошо работает с молодежью, в критической ситуации всегда принимает удар на себя. У того же Слуцкого ЦСКА пошел в гору, когда Непомнящего советником взяли. Но с ролью главного тренера пора заканчивать, неблагодарное это дело для его возраста.


--------------------
Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Киклоп Россия (Сегодня, 22:18) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»

"Балтика" — особый клуб, он, как и город, находится в изоляции, и поэтому особо важна подготовка собственных игроков.

Почему у "Чертаново" тогда получается?
Чертаново много меньше Кёника...


--------------------
Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.