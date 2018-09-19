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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Непомнящий: при отсутствии результата нужно принимать решительные действия
75-летний российский специалист Валерий Непомнящий рассказал о своем решении уйти с поста главного тренера "Балтики".
"При отсутствии результата нужно принимать решительные действия. И в первую очередь надо начинать с руководства, то есть с главного тренера. Поэтому принятое решение вполне логично.
Может быть, это банально прозвучит, но прежде всего я бы хотел поблагодарить тех, кто принимал решение о том, чтобы пригласить меня на работу в "Балтику".
Во-вторых, у меня было время проанализировать свою работу, подумать над своими действиями, и я понял, что все, что делалось, делалось правильно, но результата нет. Должен сказать, что если бы мне пришлось повторить заново проделанную работу, то все было бы именно так, как я и делал ранее. Просто клубок обстоятельств не позволил добиться нужного результата, которого ждали и болельщики, и работодатели. Поэтому нужно было оставить свой пост. И вдруг последовало предложение о сотрудничестве со стороны "Балтики", но уже в ином качестве. Сегодня гендиректором было официально принято решение: я остаюсь в "Балтике", но в качестве директора по развитию молодежного футбола.
Эта деятельность очень важна, на мой взгляд. "Балтика" — особый клуб, он, как и город, находится в изоляции, и поэтому особо важна подготовка собственных игроков. Уже сейчас в клубе делается все для того, чтобы в "Балтике" играли доморощенные игроки, и передо мной ставится задача укрепить работу в этом направлении. Я с удовольствием согласился на предлагаемую должность", - сказал Непомнящий
"При отсутствии результата нужно принимать решительные действия. И в первую очередь надо начинать с руководства, то есть с главного тренера. Поэтому принятое решение вполне логично.
Может быть, это банально прозвучит, но прежде всего я бы хотел поблагодарить тех, кто принимал решение о том, чтобы пригласить меня на работу в "Балтику".
Во-вторых, у меня было время проанализировать свою работу, подумать над своими действиями, и я понял, что все, что делалось, делалось правильно, но результата нет. Должен сказать, что если бы мне пришлось повторить заново проделанную работу, то все было бы именно так, как я и делал ранее. Просто клубок обстоятельств не позволил добиться нужного результата, которого ждали и болельщики, и работодатели. Поэтому нужно было оставить свой пост. И вдруг последовало предложение о сотрудничестве со стороны "Балтики", но уже в ином качестве. Сегодня гендиректором было официально принято решение: я остаюсь в "Балтике", но в качестве директора по развитию молодежного футбола.
Эта деятельность очень важна, на мой взгляд. "Балтика" — особый клуб, он, как и город, находится в изоляции, и поэтому особо важна подготовка собственных игроков. Уже сейчас в клубе делается все для того, чтобы в "Балтике" играли доморощенные игроки, и передо мной ставится задача укрепить работу в этом направлении. Я с удовольствием согласился на предлагаемую должность", - сказал Непомнящий
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