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В агентстве защитника “Зенита” Сантоса сообщили об отсутствии предложений по игроку

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Тьяго Фрейтас, агент защитника “Зенита” Дугласа Сантоса, ответил на вопрос о наличии предложений по клиенту.
Фото: ФК "Зенит"
— Были ли предложения от клубов по Сантосу? Нет.

Ранее Дуглас Сантос признался, что к нему был интерес со стороны “Фламенго”. Но он отказал клубу из Бразилии из-за желания продолжить карьеру в Европе.

Напомним, действующее трудовое соглашение Сантоса с петербургским “Зенитом” рассчитано до лета 2027 года.

Источник: “СЭ”

Сантос Зенит
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