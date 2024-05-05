— Были ли предложения от клубов по Сантосу? Нет.
Ранее Дуглас Сантос признался, что к нему был интерес со стороны “Фламенго”. Но он отказал клубу из Бразилии из-за желания продолжить карьеру в Европе.
Напомним, действующее трудовое соглашение Сантоса с петербургским “Зенитом” рассчитано до лета 2027 года.
Источник: “СЭ”
В агентстве защитника “Зенита” Сантоса сообщили об отсутствии предложений по игроку
Тьяго Фрейтас, агент защитника “Зенита” Дугласа Сантоса, ответил на вопрос о наличии предложений по клиенту.
Фото: ФК "Зенит"