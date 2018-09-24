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Ледяхов: выиграть в дебютном матче отлично, ребята долго к этому шли

Новый главный тренер "Балтики" Игорь Ледяхов подвел итоги матча ФНЛ с "Зенитом-2" (0:1).

"Ехали в Питер только за победой. Первым таймом я доволен, вторым – нет, потому что мы подсели. У нас не хватало физических сил для сдерживания атак соперника.

Выиграть в дебютной игре просто отлично Хочу поздравить свою команду, игроки долго шли к этому («Балтика» прервала 4-матчевую безвыигрышную серию)", - цитирует Ледяхова пресс-служба "Зенита-2".
Теги: Ледяхов Балтика Зенит-2
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