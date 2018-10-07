Никита Чагров: играть в Премьер-Лиге мечта каждого футболиста

После матча 15 тура первенства ФНЛ «Авангард» - «Чертаново» закончившийся победой курян 2:1 на наши вопросы ответил голкипер хозяев Никита Чагров.Н.Ч. Одержали очень необходимую победу для нас, потихоньку приближаемся к лидирующей группе и отрываемся от команд, идущих позади. Получилось скомканное начало, много ошибались, по сути сами давали соперникам создавать моменты. Забили первыми и пропустили необязательный гол. На второй тайм вышли ещё более заряженные и очень хотели победить. Хорошо, что Рома Акбашев сумел забить в самой концовке встречи. Первый гол он тоже забил, по сути, создав момент самому себе. Очень рады победе и набранным 3 очкам.Н.Ч. За счёт индивидуальных действий Акбашева, он забил 2 очень хороших гола и постоянно держал вратаря соперников в напряжении. Конечно же, эта победа - заслуга всей команды, но голы были забиты в первую очередь благодаря мастерству АкбашаКонечно играть там это мечта для каждого футболиста, ставящего перед собой цели. Незачем играть в футбол, если не стремишься всегда побеждать и идти наверх. Но все же нет такого, что мы ежедневно думаем об этом. На данный момент эта цель слишком далека, даже несмотря на существующее турнирное положение. Мы просто стремимся побеждать в каждой игре и выкладываемся на полную. Тогда, вполне вероятно, мы сумеем достичь этой мечты все вместе.С Никитой Чагровым общался Миша-Пират.