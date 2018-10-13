"Ротор" выиграл "СКА-Хабаровск", продлив свою беспроигрышную серию до 8 матчей

В матче 16-го тура Футбольной национальной лиги "Ротор" оказался сильнее "СКА-Хабаровска".Встреча проходила на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась победой гостей со счётом 1:0.В составе победителей единственный гол на 66-й минуте отправил в ворота соперника нападающий Камиль Муллин. Таким образом, волгоградская команда продлила до восьми матчей серию без поражений в ФНЛ (три победы, пять ничьих).