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"Спартак-2" на 90-й минуте спасся от поражения в игре с "Лучом"

"Спартак-2" сыграл вничью с "Лучом" в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ - 2:2.

ФНЛ

18 тур

"Спартак-2" – "Луч" 2:2

Голы: Пантелеев, 12, Голышев, 23, Замалиев, 47, Нимели, 90

"Спартак-2": Терёшкин, Мамин, Маслов, Воропаев, Гапонов, Полубояринов, Бакаев, Пантелеев, Мелкадзе, Нимели, Руденко (Тюнин, 57)

"Луч": Котляров, Царикаев, Суслов, Больевич, Степанец, Павленко (Носов, 42), Машнёв, Замалиев, Визнович (Хлебородов, 76), Голышев (Дзахов, 56), Часовских (Гордиенко, 59)

Предупреждения: Нимели, 33, Мелкадзе, 45, Больевич, 67, Полубояринов, 82, Мамин, 88
Теги: Спартак-2 Луч-Энергия
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