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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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16:10
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
13:23
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
12:29
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
11:35
Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
09:53
Матиас Краневиттер хочет покинуть "Зенит" этой зимой - он считает, что в команде слишком большая конкуренция (9)
Матиас Краневиттер хочет покинуть "Зенит" этой зимой - он считает, что в команде слишком большая конкуренция (9)
"Химки" победили "Шинник"
"Химки" с минимальным счетом обыграли "Шинник"
ФНЛ
21 тур
"Химки" – "Шинник" 1:0
Голы: Данилкин, 38
"Химки": Хомич, Смирнов, Данилкин,Филин, Корян, Мостовой, Петрусёв (Белоус, 90+1), Рязанцев, Нетфуллин, Боженов, Болов (Портнягин, 57)
"Шинник": Гошев, Самошников, Иванов, Цховребов, Магадиев, Самойлов, Нарылков (Кожемякин, 67), Камилов (Алейников, 46), Самодин, Булия (Первушин, 62), Гелоян (Герасимов, 87)
Предупреждения: Камилов, 15, Смирнов, 20, Магадиев, 37, Корян, 52, Самойлов, 64, Иванов, 76, Петрусёв, 89
ФНЛ
21 тур
"Химки" – "Шинник" 1:0
Голы: Данилкин, 38
"Химки": Хомич, Смирнов, Данилкин,Филин, Корян, Мостовой, Петрусёв (Белоус, 90+1), Рязанцев, Нетфуллин, Боженов, Болов (Портнягин, 57)
"Шинник": Гошев, Самошников, Иванов, Цховребов, Магадиев, Самойлов, Нарылков (Кожемякин, 67), Камилов (Алейников, 46), Самодин, Булия (Первушин, 62), Гелоян (Герасимов, 87)
Предупреждения: Камилов, 15, Смирнов, 20, Магадиев, 37, Корян, 52, Самойлов, 64, Иванов, 76, Петрусёв, 89
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