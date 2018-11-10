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"Химки" победили "Шинник"

"Химки" с минимальным счетом обыграли "Шинник"

ФНЛ

21 тур

"Химки" – "Шинник" 1:0

Голы: Данилкин, 38

"Химки": Хомич, Смирнов, Данилкин,Филин, Корян, Мостовой, Петрусёв (Белоус, 90+1), Рязанцев, Нетфуллин, Боженов, Болов (Портнягин, 57)

"Шинник": Гошев, Самошников, Иванов, Цховребов, Магадиев, Самойлов, Нарылков (Кожемякин, 67), Камилов (Алейников, 46), Самодин, Булия (Первушин, 62), Гелоян (Герасимов, 87)

Предупреждения: Камилов, 15, Смирнов, 20, Магадиев, 37, Корян, 52, Самойлов, 64, Иванов, 76, Петрусёв, 89
Теги: Химки Шинник
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