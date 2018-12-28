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Спартак Гогниев назначен главным тренером клуба "Спартак-Владикавказ"

Экс-нападающий ЦСКА и "Урала" Спартак Гогниев стал главным тренером клуба ПФЛ "Спартак-Владикавказ", сообщает Ossetia News.

В этой должности 37-летний Гогниев сменил Юрия Газзаева, который по семейным обстоятельствам покинул также пост генерального директора клуба.

"Спартак-Владикавказ" выступает в первенстве ПФЛ и после 15 матчей занимает в таблице зоны "Юг" 12-е место из 15.
Теги: Гогниев
Сегодня, 14:56
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 14:57)
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Болеет за:
ЦСКА
жесть, уже тренер...вроде только недавно у нас бегал
эххх, время время


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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