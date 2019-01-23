Новости партнеров

Александр Дюков подтвердил, что "Газпромнефть" продолжит финансировать "Томь" на прежнем уровне

Председатель правления и генеральный директор "Газпромнефть" Александр Дюков прокомментировал заявление губернатора Томской области Сергея Жвачкина о том, что у местной "Томи"может появиться ещё олин спонсор.

"Газпромнефть" является спонсором "Томи" с 2012 года, и мы свои обязательства выполняем. У нас согласована определённая сумма, она не меняется уже несколько лет. Мы не планируем её ни снижать, ни увеличивать.

Нужен ли ещё один спонсор? Наверное, да. Это мы сегодня обсуждали. Всё-таки много внимания уделяется спортивному результату, губернатор любит футбол и хочет видеть "Томь" в РПЛ. Но очень важно, создавая конкурентоспособный состав, развивать инфраструктуру. Такой город, как Томск, заслужил комфортный стадион", — передаёт слова Дюкова "Чемпионат".
Теги: Томь Дюков
Сегодня, 13:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  Volodia379   (Сегодня, 14:31)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Makc33
А почему не как зинит ? Чем Томск хуже?Деньги то бюджетные

По тому что демократия! Этим можно а другим нет! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  Makc33   (Сегодня, 14:08)
  • +1
  •  (1)

А почему не как зинит ? Чем Томск хуже?Деньги то бюджетные
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.