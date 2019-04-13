"Сочи" остановил "Тамбов". Обзор 31-го тура ФНЛ

В центральном матче тура "Сочи" с крупным счетом разгромил "Тамбов" и вплотную приблизился к "Томи". Также в очередной раз случилась перестановка команд в зоне борьбы за стыки - об этом и не только в традиционном обзоре Александра Симбирского"Сочи" весной очень хорош. Единственная осечка у команды Точилина случилась в прошлом туре, когда с помощью сомнительного пенальти "Сочи" ушел от поражения в матче с "Тюменью". И на этот раз под каток попал уже лидер ФНЛ. Все началось с гола Песегова, который на 18-й минуте закрутил мяч со штрафного в ворота Шелии, а уже спустя четыре минуты Юрганов увеличил преимущество своей команды. Вскоре "Сочи" мог забивать и третий гол, но Шелия взял мертвый мяч после удара Бурмистрова и в очередной раз продемонстрировал, почему он считается одним из лучших голкиперов ФНЛ прямо сейчас. После перерыва у "Тамбова" был идеальный шанс вернуться в игру - Бенито заработал пенальти, но Мамтов пробил в перекладину. На эмоциях Бенито спустя несколько минут удалился. Точку в матче поставил Максим Барсов, замкнувший передачу Померко.Еще один интересный матч состоялся в Москве, где рубились между собой "Чертаново" и "Томь". Счет в матче уже очередным своим феноменальным лонгшотом с 30 метров открыл Александр Ставпец, но перед самым перерывом "Чертаново" отыгрался усилиями Владислава Сарвели. Второй тайм уже не был таким богатым на события, был у зрителей шанс увидеть горячую концовку, когда красную карточку получил Калинский, но в спокойном режиме команды доиграли матч и разошлись миром. Теперь у "Томи" всего одно очко преимущества над "Сочи".Курская команда одержала вторую победу подряд, обыграв на выезде "Тюмень". Причем "Авангард" полностью отдал инициативу сопернику, но "Тюмень" по старой доброй традиции упускала голевые моменты, зато единственный за весь матч удар в створ ворот Дениса Вамбольта привел к голу - Федчук пробил практически с линии штрафной, а мяч прокатился под локтем голкипера "Тюмени". Убойный момент после этого упустил Владан Милосавлев, который с 8 метров не смог попасть в створ ворот. Вопрос с вылетом в ПФЛ практически решен. Спасти "Тюмень" может только чудо.Никто не ждал от волгоградской команды такого солидного спурта - более того, "Ротор" на выезде прихлопнул одного из лидеров чемпионата. Хотя все для "Нижнего Новгорода" началось позитивно, уже на 14-й минуте счет в матче открыл Руслан Абазов. Причем Мирослав Лобанцев пропустил абсолютно дурацкий мяч - Абазов с 40 метров ударил по воротам, но голкипер "Ротора" не смог нормально зафиксировать сферу, которая прокатилась между ног у вратаря и зашла в ворота. Причем Лобанцев не пропускал до этого в шести матчах подряд. Эпично оборвалась серия, ничего не скажешь. Впрочем, уже в ответной атаке Муллин сравнял счет, а уже после перерыва "Ротор" буквально раздавил соперника и забил два подряд гола - Муллин оформил дубль, еще один мяч на счету Артема Попова. В конце матча Лобанцев исправился и потащил удар Симанова. "Ротор" идет на девятом месте, но до зоны стыков всего 5 очков.Без Вадима Евсеева дальневосточная команда набирает очки - на этот раз дома был обыгран "Спартак-2". Но не без нервов. Сначала Генералов взял пенальти в исполнении Руденко, а в самом конце матча наступила горячая развязка - Константин Базелюк решился пробить со штрафного и чудесным образом послал мяч точно под перекладину ворот Антона Шитова. Таких моментов ФНЛ как раз и не хватает. Команда из Хабаровска переместилась на шестое место - до стыков всего 2 очка. Кто бы мог подумать.Интересно, а будет ли до конца сезона тур, в котором команды не будут играть 0:0? В этот раз таких матчей сразу два: "Сибирь" - "Луч" и "Мордовия" - "Шинник". Записи этих игр можно использовать в качестве хорошего снотворного.Мог бы этот список дополнить "Армавир", но "Химки", которые наконец-то избавились от Игоря Шалимова, показали команде Папикяна, что такое голы. В "Армавире" просто уже забыли, как они выглядят. Победу "Химкам" принесли Рязанцев и Кухарчук."Зенит-2" приблизился к "Тюмени" и осложнил жизнь "Балтике", добыв в Калининграде победу со счетом 2:0. Ну а "Факел" прервал свою безвыигрышную серию и одолел на выезде со счетом 2:1 "Краснодар-2". Лебеденко снова забил.