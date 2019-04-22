"Тамбов" объявил о назначении Григоряна на пост главного тренера

"Тамбов" объявил о назначении Александра Григоряна на пост главного тренера.Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20. В тренерский штаб Григоряна войдут Сергей Первушин, Сергей Куликов и Евгений Стукалов.