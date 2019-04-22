Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
Тамбов
Сочи
Томь
Нижний Новгород
Авангард
СКА-Хабаровск
Шинник
Чертаново
Ротор
Краснодар-2
Химки
Спартак-2
Луч
Мордовия
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 32 62
2 Сочи 32 58
3 Томь 32 57
4 Нижний Новгород 32 52
5 Авангард 31 51
6 СКА-Хабаровск 32 51
7 Шинник 32 49
8 Чертаново 32 47
9 Ротор 32 45
10 Краснодар-2 31 44
11 Химки 32 42
12 Спартак-2 32 41
13 Луч 32 40
14 Мордовия 32 39
15 Факел 32 36
16 Балтика 32 36
17 Армавир 32 33
18 Сибирь 32 27
19 Тюмень 32 22(-6)
20 Зенит-2 32 19
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"Тамбов" объявил о назначении Григоряна на пост главного тренера

"Тамбов" объявил о назначении Александра Григоряна на пост главного тренера.

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20. В тренерский штаб Григоряна войдут Сергей Первушин, Сергей Куликов и Евгений Стукалов.

ФК "Тамбов"
Теги: Тамбов Григорян
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#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:03)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Команда идёт на первом месте. Зачем менять тренера?

Может потому и меняют? Выходить в премьер-лигу дорого, а отказаться неудобно.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:58)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Команда идёт на первом месте. Зачем менять тренера? Тем более на это ничтожество. Идиоты


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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