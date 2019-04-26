Россия ФНЛ 2018/19 
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Тамбов
Сочи
Томь
Нижний Новгород
Авангард
СКА-Хабаровск
Чертаново
Шинник
Ротор
Химки
Краснодар-2
Спартак-2
Мордовия
Луч
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 33 65
2 Сочи 33 61
3 Томь 33 57
4 Нижний Новгород 33 53
5 Авангард 32 51
6 СКА-Хабаровск 33 51
7 Чертаново 33 50
8 Шинник 33 49
9 Ротор 33 46
10 Химки 33 45
11 Краснодар-2 32 45
12 Спартак-2 33 44
13 Мордовия 33 40
14 Луч 33 40
15 Факел 33 37
16 Балтика 33 37
17 Армавир 33 36
18 Сибирь 33 30
19 Тюмень 33 22(-6)
20 Зенит-2 33 19
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Колыванов: новая арена будет заполняться, "Торпедо" хочет играть как "Барселона". Правда пока не получается

Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов поделился эмоциями от проекта реконструкции стадиона московского клуба.

"Думаю, 15-тысячный стадион "Торпедо" будет наполняться. Мы сами стараемся усилить игру, хотим играть, как "Барселона" — пока не получается, правда", — передает слова Колыванова Sport24.

"Торпедо" в настоящее время выступает в ПФЛ, в зоне "Центр".
Теги: Торпедо Колыванов
Сегодня, 21:05
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