Дмитрий Черышев продолжит карьеру в "Нижнем Новгороде"

Дмитрий Черышев останется главным тренером "Нижнего Новгорода" на следующий сезон, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Нижний Новгород" по итогам двух встреч проиграл самарским "Крыльям Советов" в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил РИА Новости, что перед "Нижним Новгородом" поставлена цель выйти в премьер-лигу по итогам следующего сезона.

"Дмитрий Черышев остается в команде, у нас общие планы по развитию нижегородского футбола. В ближайшее время будем детально обсуждать подготовку к новому сезону", - цитирует Никитина РИА Новости.
Теги: Черышев Дмитрий Нижний Новгород
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