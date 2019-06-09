Владислав Радимов отреагировал на возможную замену "Чайки" на "Зенит-2" в ФНЛ

Главный тренер "Зенит-2" Владислав Радимов прокомментировал информацию о том, что его команда может занять место "Чайки" в ФНЛ.

Пользователь в твиттере спросил у специалиста, нравится ли ему такой расклад, при котором "Зенит-2" останется в ФНЛ.

"Зенит-2 готовится к ПФЛ!!! Отношение к продажным матчам? А у вас?" – ответил Радимов.

По данным СМИ, если по итогам второй части расследования будет доказан подкуп со стороны "Чайки", то результат матча будет пересмотрен и команда из Песчанокопского лишится трех очков. Таким образом, "Чайка" окажется ниже "Урожая", который не имеет лицензию РФС для выступления в первом дивизионе. Приоритетное право на получение путевки в ФНЛ перейдет к "Сибири", но клуб из Новосибирска в ближайшее время будет реорганизован. Право выступить в ФНЛ перейдет к "Зениту-2", который занял 19-е место в прошлом розыгрыше чемпионата.



"Спорт Уик-Энд"
Теги: Радимов Чайка Зенит-2
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