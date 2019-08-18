Футболист "Луча" Калугин сломал челюсть в стыке с вратарем "Факела" (фото)

Полузащитник "Луча" Дмитрий Калугин получил травму в концовке матча с "Факелом".

Фото взято из телеграм-канала Василия Уткина

21-летний хавбек после стыка с голкипером соперника получил перелом верхней челюсти.



"Это игрок "Луча". Получил удар в стыке с вратарем в самом конце… Перелом верхней челюсти. Это только то, что уже точно…



Вы что вспомнили?! Вот и я тоже. Этому парню точно нужна суперквалифицированная помощь. Как минимум диагностика. Срочно. Там ночь!!" – написал в телеграме журналист Василий Уткин.