Волгоградский "Ротор" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Денисом Ткачуком, известным по выступлениям за "Крылья Советов", "Зенит" и "Рубин".
Предыдущий сезон Ткачук провёл в составе самарского клуба и оформил дубль в гостевом матче против "Зенита". Уроженец Белгорода вызывался во вторую и основную сборные России.
После 9 туров "Ротор" располагается на третьей строчке в таблице ФНЛ.
Денис Ткачук стал игроком "Ротора"
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