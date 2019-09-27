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В "Авангарде" назначен новый руководитель

После внеочередного общего заседания членов Ассоциации "Футбольный клуб "Авангард" принято решение упразднить должности президента и исполнительного директора, ликвидирован президиум. Ведущую роль в управлении клуба будет иметь генеральный директор. Им стал 38-летний Дмитрий Извеков. Ранее он работал в должности исполнительного директора клуба, а также заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту Курской области, информирует официальный сайт ФНЛ.

Новый руководитель курского клуба не один год отдал ему как футболист. Он выступал в составе "Авангарда" с 2001 по 2006 годы. Провел 191 игру, забив 27 мячей. Извеков автор первого гола "Авангарда" в первом дивизионе. В послужном списке нового генерального директора матчи за "Краснодар", иркутскую "Звезду", питерское "Динамо", "Губкин" и "Шексну".


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Теги: ФНЛ Авангард
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