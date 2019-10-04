Евгений Калешин и Игорь Меньщиков – лучшие тренеры сентября в ФНЛ

ФНЛ объявила главного тренера "Балтики" Евгения Калешина лучшим в сентябре.

Фото: ФК "Балтика"

В первый осенний месяц калининградцы одержали три победы и один раз сыграли вничью, продлив беспроигрышную серию в первенстве до девяти матчей. При этом в двух последних турах месяца обыграны две команды из группы лидеров – "Ротор" и "Химки".



Лучшим тренером месяца по версии болельщиков стал наставник "Ротора" Игорь Меньщиков, за которого высказалось 48,1% проголосовавших на нашем сайте. Второе место в голосовании занял Евгений Калешин, набравший 24,1%. Третье осталось за главным тренером "Торпедо" Николаем Савичевым (13,2%).