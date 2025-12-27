Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
14:30
ФиорентинаНе начат
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

"Спартак" готов подписать защитника "Фламенго"

Московский "Спартак" сделал два предложения по трансферу защитника бразильского "Фламенго" Матиаса Виньи.
Фото: IMAGO
Как сообщает RTI Esporte, первое предложение красно-белых составило 3 млн евро, второе — 4 миллиона. На данный момент красно-черные отклонили оба оффера.

По сведениям источника, "Фламенго" намерен выручить за Винью минимум 6 млн евро. Тем временем портал Transfermarkt оценивает уругвайского футболиста в 4 млн евро.

Матиас Винья выступает за "Фламенго" с января 2024 года. На данный момент он провел в составе команды 32 матча, в которых забил один мяч и отдал 2 результативные передачи. Контракт Матиаса с красно-черными рассчитан до 31 декабря 2028 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится