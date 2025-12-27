"Спартак" готов подписать защитника "Фламенго"

Московский " Спартак " сделал два предложения по трансферу защитника бразильского "Фламенго" Матиаса Виньи.

Фото: IMAGO

Как сообщает RTI Esporte, первое предложение красно-белых составило 3 млн евро, второе — 4 миллиона. На данный момент красно-черные отклонили оба оффера.



По сведениям источника, "Фламенго" намерен выручить за Винью минимум 6 млн евро. Тем временем портал Transfermarkt оценивает уругвайского футболиста в 4 млн евро.



Матиас Винья выступает за "Фламенго" с января 2024 года. На данный момент он провел в составе команды 32 матча, в которых забил один мяч и отдал 2 результативные передачи. Контракт Матиаса с красно-черными рассчитан до 31 декабря 2028 года.